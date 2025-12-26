Resumen de 2025 en A Coruña: Cambre busca salir del bloqueo

La gobernanza de Cambre volvió a cambiar de manos un ejercicio más. Tras la renuncia de la alcaldesa María Pan, de Unión por Cambre, a principios de abril con apenas un año en el cargo, el consistorio eligió a Diana Piñeiro, del Partido Popular, como nueva regidora.

La dimisión de Pan fue motivada, en sus propias palabras, por la actuación de la oposición que «está echando todo abajo, pleno tras pleno, aferrándose a los informes técnicos en contra» y la «excesiva burocratización». Al igual que su predecesor, la primera alcaldesa de Cambre se encontró con dificultades para abonar las facturas pendientes y renovar los numerosos contratos en precario, con la opinión contraria de las habilitadas nacionales en numerosos informes.

Tras la dimisión de Pan, el bastón de mando pasó a Diana Piñeiro, portavoz del Partido Popular en Cambre, tras no salir adelante un gobierno alternativo de izquierdas. La popular destacó durante su investidura que «son tiempos difíciles» y que Cambre vive «una situación excepcional».

En los siete meses de mandato, sin embargo, la popular se ha encontrado con protestas de los vecinos por el estado las infraestructuras en O Temple, de las asociaciones culturales y deportivas por el retraso en el pago de subvenciones, algunas pendientes desde el año 2023, así como la movilización de los funcionarios del Concello. Tanto el tejido asociativo como la junta de personal del consistorio han avisado de que seguirán en pie de guerra para conseguir sus demandas.

El nuevo Gobierno defiende los avances en los pagos pendientes, tanto los de la Seguridad Social de los empleados municipales, como los abonos a entidades como Sementeira, el Club Ciclista de Cambre o las ANPA. En esta segunda mitad del año el Concello también anunció que había liquidado hasta 650.000 euros en facturas pendientes a servicios esenciales como la limpieza viaria, suministros y mantenimiento escolar. Con todo, el Ayuntamiento sigue sin licitar varios de los servicios municipales obligatorios, entre ellos, el mantenimiento de zonas verdes, que lleva en precario unos 25 años, aunque sí ha conseguido renovar el contrato de suministro eléctrico, pendiente desde 2020, o el del Servicio de Ayuda en el Hogar.

El cambio en el Ejecutivo cambrés también trajo consigo un cambio en la gestión de los casos judiciales abiertos en el Ayuntamiento. A principios de año, un segundo juzgado coruñés abrió una investigación por los contratos verbales y citó al exregidor García Patiño a declarar por un posible delito de prevaricación, así como a varios testigos. En este caso, el tribunal investiga la presunta irregularidad en la tramitación y formalización de contratos, de lo que habrían alertado tanto Secretaría como Intervención municipal en varias ocasiones. Es la segunda causa abierta por la justicia, que continúan indagando en el cobro de horas extras de los policías locales.

Este 2025 cierra con el magistrado instructor del procedimiento llamando a declarar en calidad investigados al exjefe de la Policía de Cambre, el antiguo interventor municipal y a la exalcaldesa María Pan, en aquel momento concejala de Economía, Hacienda y Régimen de Interior, entre otros. Con la entrada del Gobierno de Diana Piñeiro, el Concello de Cambre se ha personado como acusación particular en estas causas.

A estas investigaciones se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que también analiza los abonos cifrados en 565.000 euros a los agentes entre los años 2020 y 2023.