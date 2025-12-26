Resumen de 2025 en A Coruña: El PP recupera la alcaldía de Carral

José Luis Fernández Mouriño (PP) ha recuperado la Alcaldía de Carral. Y con el mismo método que empleó en 2003 para hacerse con el bastón de mando: una moción de censura con el apoyo de dos ediles tránsfugas, en este caso, dos no adscritos que concurrieron a las elecciones bajo el paraguas de Alternativa dos Veciños.

El cambio de gobierno se materializó el pasado 10 de septiembre en un pleno bronco en el que los afines del ya exalcalde, Javier Gestal, abuchearon a los impulsores de la moción, que a duras penas pudieron exponer sus argumentos.

La maniobra, similar a la llevada a cabo por el PP en otros municipios gallegos al amparo de un cambio de la normas antitransfuguismo, supuso un duro varapalo para Alternativa dos Veciños, que solo conserva una de las tres Alcaldías que cosechó en las elecciones de 2023: la de Oleiros, donde gobierna desde hace años con holgada mayoría el fundador del partido, Ángel García Seoane.

El cambio de gobierno en Carral estuvo precedido de graves tensiones en el seno del partido de la margarita que culminaron con la expulsión del concejal Francisco Bello y la baja de dos concejalas, Mercedes Caridad y la que había sido, hasta aquel momento, mano derecha del regidor: Susana Guimarey, que optó finalmente por echarse a un lado y renunciar al acta, aunque sin ahorrar reproches contra sus excompañeros de filas.

José Luis Fernández Mouriño justificó la moción de censura por la «paralización» municipal y la supuesta falta de iniciativa política de su predecesor: «Gestal hizo un gran trabajo como gestor, pero nunca ejerció como alcalde», defendió al término de la bronca sesión en la que recuperó la vara de mando.

El regidor ha repartido el gobierno en cuatro áreas, que asumirán los ediles populares, dado que la ley impide que los dos no adscritos ejerzan funciones y perciban asignaciones de gobierno: «No van a tener competencias, pero van a tener trabajo», afirmó aún así Mouriño.

El Ejecutivo dispone de año y medio para cumplir su promesa de «resolver demandas históricas», como la aprobación del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal o la ampliación del polígono de Os Capelos para ganar suelo industrial.

La moción de censura derivó además en una denuncia de los ediles Francisco Bello, Mercedes Caridad y Susana Guimarey contra el presidente de Alternativa por calumnias.