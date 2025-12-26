The Style Outlets y Galicia Ilusiona llenarán de magia Culleredo

Coruña The Style Outlets y Galicia Ilusiona se alían para llenar de magia el espacio comercial durante ocho días. Así, desde el 27 hasta el 30 de diciembre y desde el 2 al 4 de enero, las familias podrán disfrutar de los espectáculos a las 18.00 horas. El día 5 de enero, uno de los más especiales de todo el año, será a las 12.30 horas.

Este sábado, 27 de diciembre, el centro ampliará su horario una hora más, cerrando a las 22.00 horas y facilitando así las compras tanto planificadas como de última hora. Además, contarán con un punto de empaquetado para envolver los regalos de manera completamente gratuita. Y, frente a la tienda de El Pulpo habrá un stand donde se podrán comprar artículos de magia.

Los sábados y domingos hasta el 5 de enero, en horario de 12.00 a 1.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, habrá talleres de Navidad para los más pequeños y pequeñas de la casa con manualidades y diversos juegos.