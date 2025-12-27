A banda coruñesa Leria pon ritmo á costa de Caión: "Facemos a música que nos gusta, e iso fai que durmas moi tranquila"
May, Andrea, Helena e Itziar celebran a boa acollida do seu novo tema, ‘Costa de Caión’, no que sitúan ao oínte nun escenario que funciona como un refuxio despois dun amor fallido. A banda recoñece que atopou a súa zona de confort lonxe da cidade, e adiantan que o próximo ano traballarán en novas letras
As coruñesas May, Andrea, Helena e Itziar comezaron a tocar na rúa hai case un lustro. O que comezou como un mero entretemento por «puro amor» á música converteuse en Leria, que a día de hoxe é a única banda de indie e pop-rock formada integramente por mulleres en Galicia, e que continúa poñendo a comarca «diante de todo». Así o demostran no seu novo tema, Costa de Caión, que, polo de agora, é a canción máis escoitada do seu novo EP.
«Non nos imaxinabamos que gustaría tanto», sinala May, compositora do grupo, que explica que o tema fala dunha experiencia amorosa fallida, e que non se lle ocorría un lugar mellor ca Caión para focalizar todas esas emocións. «Sentarte a ver o atardecer un día de verán alí, co mar aberto, é algo impresionante», di a coruñesa, que sostén que a Costa da Morte ten unha «maxia que invade a quen a contempla».
Zona de confort lonxe da cidade
«Lonxe da cidade atopamos a nosa zona de confort», canta Leria en Costa de Caión. A letra do tema, cargada de imaxes como «no mar aberto» ou «sopra o nordés», sitúa emocionalmente o oínte nun espazo concreto que funciona como refuxio e escenario vital. Aínda que ningunha das integrantes é natural da parroquia larachesa, Caión convértese nun lugar clave no imaxinario do grupo. «A nosa batería, Helena, ten alí unha casiña, pero a canción non ten que ver con iso. Vai máis aló, porque é un lugar máxico e con moito encanto», aclara May.
Con idades comprendidas entre os 22 e os 28 anos, as artistas defínense como un grupo novo, cun espírito inocente e unha actitude positiva que non pretende ser un referente, aínda que recoñecen que, case sen querelo, fan unha «chamada de atención» a toda esa xente que as estigmatiza e as xulga antes de coñecer a súa música.
Un 2025 cargado de concertos
«Nunca imaxinariamos tocar diante de tanta xente. O 2025 foi espectacular e a verdade é que estamos cumprindo un soño», di May, que recorda con especial cariño a actuación deste verán na Praza de Pontevedra polo Pride da Coruña e o concerto dos 40 Principales en María Pita. Tras pechar un ano cargado de concertos, Leria adianta que o 2026 será un ano para compoñer e gravar co obxectivo de ofrecer «novas letras» ao público.
Un proxecto que naceu sen expectativas e que hoxe medra coa mesma ilusión: «Facemos a música que nos gusta, e iso fai que durmas moi tranquila. Só pedimos que a xente que non nos coñeza nos dea unha oportunidade», sosteñen. Elas só buscan seguir coa súa leria e facer que os demais se divirtan e se emocionen coas súas cancións. «Oxalá seguir coa banda de velliñas e coa ilusión intacta», admite May, que di que, para ela, ese sería o mellor dos desexos.
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón
- El único toro de Osborne de la provincia de A Coruña clama por una segunda vida
- Dos heridos en Arteixo al desvanecerse el conductor de un bus y chocar con dos coches y un semáforo
- Polémica en Teixeiro por los cambios en el callejero local
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Prisión por el atropello mortal de un motorista en Paderne en 2022: 'Circulaba a una velocidad groseramente inadecuada
- Lorbé monopoliza la producción de mejillón para las fiestas navideñas: 'En Galicia hay unas 3.300 bateas y aquí somos unas 100
- A la venta tras varios expedientes el conjunto residencial de Rúa da Torre