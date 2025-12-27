La deuda de Cambre con la depuradora de Bens llega a 2,8 millones de euros

La deuda del Concello de Cambre con la EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) de Bens continúa creciendo. El Ejecutivo local explicó en el pleno del pasado martes que actualmente debe 2,8 millones de euros a la entidad supramunicipal y que estudiará cómo liquidar en los primeros meses del año que viene.

El Gobierno municipal apunta que ya ha llevado a votación dos veces la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación de este servicio que, asegura, permitiría frenar la acumulación de deuda con la EDAR. Ambas mociones fueron tumbadas por la oposición tanto en el pleno de agosto como en este último, ante la insistencia de que se aborde antes la liquidación de la deuda pendiente.

El Ejecutivo local, liderado por el PP desde el pasado mes de abril, insiste en que volverá a llevar a votación esta medida, propuesta por Intervención. «Hay que abordar la modificación de la ordenanza porque tendremos que empezar a frenar esta deuda, que acumulamos desde 2017», apuntan fuentes municipales, que añaden que « se están mezclando las cosas» cuando se discute este tema.

La deuda con la entidad de la que forman parte también los concellos de Arteixo, Culleredo, Oleiros y A Coruña, se remonta a finales de 2016. Entonces la EDAR presentó una alegación contra la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de alcantarillado de Cambre. En ella pedía que incluyese un fragmento de texto que incorporaba las obligaciones de pago del ente local, con dudas del interventor municipal. Ante este conflicto jurídico el Concello suspendió el pago del IVA. Esta deuda ha provocado que la entidad recurra a los tribunales para conseguir el abono.

El Gobierno cambrés señala que la próxima vez que se lleve este tema al debate plenario lo hará tanto con los informes requeridos por la oposición, la propuesta de convenio con la entidad, además de una «posible propuesta de liquidación». «Vamos a seguir insistiendo con la modificación de la ordenanza, pero se presentará con todo lo demás para que no haya ninguna duda», destacan las mismas fuentes. Para la propuesta de liquidación de pagos con la EDAR de Bens el Concello esperará al cierre del año fiscal para examinar si se podría o no abonar íntegra con el remanente de tesorería existente o si tendrían que fraccionar los abonos a la entidad supramunicipal.

Sobre el pago del IVA el Gobierno señala que el Ayuntamiento se dirigirá a Hacienda para saber cómo abordar ese déficit. El Ejecutivo municipal insiste que «esto es un problema grave porque es un dinero de la EDAR de Bens que nos hemos apropiado indebidamente de él». «La EDAR va a llevar a cabo acciones judiciales y eso puede suponer que el Ayuntamiento tenga que pagar cientos de miles de euros en intereses atrasados», señalan fuentes municipales, que piden responsabilidad al resto de grupos para resolver el problema.