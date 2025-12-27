Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940

La obra de nueva construcción continúa floreciendo en la comarca de A Coruña. En esta ocasión la promoción Mirador da Corveira comercializa once viviendas en la zona de Vilaboa, en Culleredo, con la entrega de llaves prevista para finales de 2027.

Según apuntan desde la inmobiliaria Coldwell Banker, la idea es rehabilitar el inmueble existente en la Avenida de Vilaboa 213 y añadirle alturas para conseguir el proyecto deseado. El edificio, que data de 1940, se encuentra ubicado en uno de los caminos de Santiago. Para respetar los requisitos de patrimonio la nueva la obra conservará parte de la fachada actual.

Las obras están pendientes de los permiso municipales para añadir altura, aunque ya cuenta con las licencias de rehabilitación. La inmobiliaria explica que esperan comenzar las obras «cuanto antes» en el primer trimestre de 2026.

Aunque la comercialización empezó hace apenas unas semanas, uno de los áticos, que alcanzan los 305.000 euros, ya se ha vendido. Todos los pisos a la venta del Mirador da Corveira cuentan con entre dos o tres habitaciones y dos baños, además de incluir una plaza de garaje, terraza y trastero. Los más baratos son las viviendas de la planta baja, con un coste de 285.000 euros. El tamaño de las unidades va desde los 98 metros cuadrados a los 125 de superficie.

La inmobiliaria destaca la situación de la promoción, ya que su ubicación está a «escasos minutos de A Coruña y de las mejores playas, en una zona tranquila pero con todos los servicios al alcance». Situada en la carretera N-550 la nueva construcción se encuentra también cerca del parque de A Corveira, el paseo de la Ría do Burgo, además de servicios esenciales como colegios y restaurantes.

Al igual que el resto de promociones inmobiliarias de obras nueva del municipio, como O Balcón de O Burgo o la prevista en la avenida de Fonteculler, el Mirador da Corveira destaca también las vistas a la ría de O Burgo como un atractivo para los clientes, tras el dragado de los lodos del estuario. Además de las obras del dragado, el Gobierno central está ahora mismo ejecutando las obras para unir los paseos marítimos entre Culleredo, Oleiros y Cambre, con un total de 11 kilómetros de sendas peatonales.