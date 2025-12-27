Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Arteixo exige retirar el presupuesto de 2026

Considera que el Concello vulneró plazos y critica el aumento en gastos del personal de Sumarte

Arteixo

El PSOE de Arteixo acaba de presentar alegaciones a los presupuestos de 2026 del Concello, solicitando su retirada y reelaboración por considerar que contiene «graves irregularidades legales y deficiencias técnicas».

El presupuesto, que asciende a 72,9 millones de euros incluyendo los servicios de Sumarte, habría vulnerado plazos legales, careciendo de aprobación de la masa salarial anual y con previsiones de ingresos poco realistas», entre otras deficiencias señaladas por los socialistas.

El PSOE critica además el aumento del 19% en gastos de personal de Sumarte, el uso de subvenciones nominativas, y la inclusión de inversiones que «podrían exceder competencias municipales». El portavoz socialista, Martín Seco, solicita al pleno que estime las alegaciones y corrija el presupuesto antes de su aprobación definitiva.

