Así será la Cabalgata de Reyes de Betanzos, que transcurrirá por el casco histórico

El Concello de Betanzos presentó este sábado la Cabalgata de Reyes del próximo día 5 que, a diferencia de años anteriores, cambiará de recorrido para disfrutar de los “Magos de Oriente” de una forma “más cercana, directa, y en un entorno único más, si cabe, en la época navideña”. La Cabalgata, según explica el Concello, acortará el recorrido “pero no la duración” y pasará por las calles en las que tradicionalmente se desplazan los betanceiros y betanceiras para ver pasar a los tres Magos de Oriente.

Comenzará, como siempre, en el entorno del centro de formación ocupacional de Bellavista para, desde allí, desplazarse por Concepción Arenal, Rosalía de Castro y doctor Fariña hasta la avenida Jesús García Naveira. Desde este punto continuará el recorrido por Emilio Romay hasta la avenida de Castilla, pasar por la plaza García Naveira y adentrarse en el casco histórico.

Precisamente, esta será una de las grandes novedades de este año, el recorrido por las calles del casco, que antes no visitaba, para lo que también se adaptaron las carrozas tanto en longitud como en altura para que Sus Majestades de Oriente puedan recorrer la Porta da Vila, rúa Travesa, Pescadería, Santiago, y rúa do Castro.

También, según explican, a diferencia de estos años, para hacer una Cabalgata más inclusiva, entre el final de la rúa Travesa y el paso por Pescadería y Santiago, se establecerá un recorrido sin ruido, atendiendo peticiones de distintos colectivos.

La Cabalgata concluirá en la plaza García Naveira, con posterior recepción de los Reyes Magos en el Aula de Cultura del Edificio Liceo.

En el recorrido está previsto que se repartan más de una tonelada de caramelos, aptos para celíacos. Los Reyes Magos finalizarán así su estancia en Betanzos después de que durante los últimos días recorriesen las parroquias del municipio.