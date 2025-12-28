Betanzos habilitará un Centro de Información a la Mujer en las antiguas escuelas Manuel Naveira

Betanzos contará en 2026 con un Centro de Información a la Mujer (CIM) municipal. Así lo anunció este sábado la alcaldesa, María Barral, quien apuntó que el Concello, que cuenta ya con el proyecto, asumirá la inversión con fondos propios o con ayuda de otra administración haciendo realidad «una antigua demanda municipal que nunca fue atendida por la Xunta, a pesar de que es competencia directa de la administración autonómica», señaló Barral.

La primera edil indicó que el nuevo centro atenderá también a otros concellos que, junto con Betanzos, dependían de los centros de Coirós y de Curtis, «a los que mujeres de gran parte de los municipios de la comarca tienen dificultades para trasladarse».

El proyecto municipal contempla la reestructuración de las dependencias de Servicios Sociales en las antiguas escuelas Manuel Naveira, creando una zona exclusiva de atención solo para el CIM a la que se podrá acceder directamente desde la calle.

Entre los servicios que prestará este centro destaca la atención específica a mujeres víctimas de violencia de género. También ofrecerá información sobre recursos disponibles, cursos, jornadas, estudios en materia de igualdad y violencia de género, asesoramiento jurídico y psicológico y recepción de denuncias y quejas en materia de discriminación por razón de género o por razón de identidad u orientación sexual que se trasladarán a los órganos competentes correspondientes.

Según apuntan desde el Concello, la atención estará basada en los principios de anonimato, confidencialidad y respeto a la voluntad de las mujeres que acudan hasta el CIM. Asimismo, se programarán actividades y campañas de sensibilización para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y concienciar en la necesidad de erradicar toda forma de violencia contra la mujer.