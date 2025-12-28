Cambre prepara el borrador de presupuestos para 2026

El Gobierno de Cambre está preparando ya el borrador de presupuestos para el año 2026. El Ejecutivo liderado por Diana Piñeiro, del PP, desde el pasado mes de abril está en minoría y necesitará del resto de grupos municipales para sacar adelante las cuentas.

El Ejecutivo cambrés señala que el objetivo de este documento es «superar los de los años anteriores, garantizando la contratación de personal y la regularización de servicios». El Concello de Cambre cuenta con varios contratos de servicios esenciales en precario, algunos, como el de mantenimiento de zonas verdes, desde hace veinte años.

El Gobierno local señala que ya se ha reunido con representantes de los grupos de la oposición para que presenten propuestas y «reflejen el interés general de los cambreses, tratando de llegar a acuerdos sin pensar en colores políticos».

Una de las materias pendientes es el cobro de las subvenciones para asociaciones, por lo que se prevé un aumento de gasto en el capítulo de transferencias corrientes. El Ejecutivo cambrés busca también abordar el problema de la falta de personal, reservando partidas para la incorporación de nuevos empleados.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha pedido a los grupos de la oposición que «no obstaculicen» un documento «crucial para seguir estabilizando la situación que está viviendo el Concello».