Carral busca figurantes para la cabalgata
El Concello de Carral ultima los preparativos de la Cabalgata de Reyes con la búsqueda de figurantes para sus carrozas. Para ello, el Concello ha habilitado un teléfono para inscribir a menores de entre 7 y 9 años. El plazo acaba este 30 de diciembre, y las solicitudes también se pueden cursar en la Casa da Cultura.
