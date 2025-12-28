Culleredo lleva a Pleno el plan de infraestructuras de Rumbo
También se debatirá la solicitud de ayudas de la Diputación
Culleredo
Culleredo tendrá el último pleno del año este martes 30 de diciembre. En la sesión el Gobierno local llevará a votación la aprobación definitiva del plan de infraestructuras para el Lugar de Rumbo, en la parroquia de Ledoño.
El Pleno, además, debatirá una moción para adherirse al plan de subvenciones para gastos sociales de la Diputación de A Coruña. Las ayudas están pensadas para financiar recursos que necesiten los servicios sociales municipales.
A debate también irá una moción del BNG para informar al Consello de Contas de las presuntas irregularidades que la formación detectó en el contrato para la iluminación navideña de la localidad.
