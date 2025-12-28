Nuevos bancos y árboles en Betanzos
El Concello de Betanzos ejecutó diversos trabajos de mejora en la calle Saavedra Meneses, centrados en la colocación de mobiliario urbano y especies arbóreas. Los trabajos forman parte del programa de acondicionamiento de espacios públicos y en este caso se procedió a la instalación de bancos, papeleras y jardineras. El Concello también mejoró los alcorques, plantando, además, nuevas especies arbóreas en determinados tramos de la calle. La alcaldesa, María Barral, explicó que estos trabajos se completarán con otras obras de humanización de toda la calle, actuaciones que se llevarán a cabo durante los próximos meses.
