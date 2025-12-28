La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo

El Concello de Sada ha enviado a la Xunta para evaluación ambiental un cambio en el plan general aprobado en 2017 que persigue, entre otros objetivos, salvar del derribo el edificio de Sada e Contornos 3, que permanece desde 2014 a la sombra de la piqueta.

La propuesta pasa por corregir unos «errores gráficos», en concreto una línea de soportal y una alineación con el objetivo de subsanar una de las anomalías que propició la anulación de la licencia, en concreto, una ocupación en subsuelo de 12 metros cuadrados por un vial inexistente.

No es el único cambio urbanístico que impulsa el Concello para intentar evitar la demolición de este bloque. La Consellería de Medio Ambiente sometió a exposición pública el pasado junio otra propuesta urbanística del Ayuntamiento para subsanar otra de las irregularidades del inmueble, que sobrepasa en 24 centímetros la altura que se permitía en el momento de su construcción.

El Concello incluye estos cambios en dos propuestas más amplia para «introducir mejoras y corregir defectos y problemas» apreciados en «estos siete años de desarrollo» del plan general.

El Gobierno local de Sadamaioría abrió la vía de la modificación puntual del plan general después de que el pleno tumbase en 2022 con los votos de PP, PSOE y Alternativa su propuesta de realizar los cambios por la vía de la corrección de errores. Como paso previo, el Ayuntamiento tuvo que rescindir el contrato con la redactora del plan general.

La apertura del procedimiento de evaluación ambiental de este segundo cambio en el plan general llega poco después de que el pleno acordase el depósito de 4,6 millones para afrontar las posibles indemnizaciones a propietarios de buena fe que se vean afectados por el derribo de este edificio de Sada e Contornos y el de Fiunchedo, construidos al amparo del mismo permiso concedido en 2005 y que suman 58 viviendas.

El Concello se vio abocado a realizar este depósito por orden judicial. En su auto, el juzgado ordenaba «informar bimensualmente del estado de los expedientes de demolición, bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas».

El tiempo apremia y Ayuntamiento y afectados buscan una solución a contrarreloj para salvar los inmuebles. En el caso del edificio de O Fiunchedo, los propietarios tramitan un plan especial pendiente aún de aprobación definitiva.