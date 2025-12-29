Aquaoleiros amplía en cinco millones su capital para afrontar obras en la red

El Concello de Oleiros quiere dar un salto de calidad en el servicio de suministro de agua. En esta línea se enmarca la reciente ampliación de capital ejecutada por la empresa pública de titularidad municipal Aquaoleiros, que ha incrementado en 4,99 millones de euros, según recogía la pasada semana el Boletín Oficial del Registro Mercantil, elevando su cuantía total hasta los 5,29 millones de euros.

Con este movimiento el Concello de Oleiros, que la pasada semana se vio afectado por un problema en la red de suministro de A Coruña que dejó sin agua a parte del municipio durante varias horas, materializa el acuerdo plenario del pasado mes de julio que le va a permitir impulsar la modernización de su sistema de abastecimiento. La idea del Concello es continuar con la renovación de las redes generales de agua más antiguas del municipio, al tiempo que se incorpora nueva tecnología para mejorar la eficiencia en la gestión del servicio.

Para este fin, el Gobierno local ha aprobado en su presupuesto para 2026 una partida de 3,65 millones de euros para cambiar tuberías y reparar averías. Precisamente, parte de las actuaciones a financiar con estos fondos se destinarán a dotar a la red oleirense de mayor capacidad de control y respuesta ante posibles incidencias, reduciendo los tiempos de reparación y mejorando la calidad del suministro.

El Concello ya ha informado de que piensa asumir directamente varias intervenciones prioritarias, como la sustitución de las tuberías de abastecimiento que discurren bajo las avenidas de Salvador Allende y Rosalía de Castro en los núcleos de San Pedro de Nós y Montrove, con una inversión que supera el millón de euros, a las que se suman los 887.000 euros anunciados el pasado mes para los trabajos entre Quinta Canaima y A Pezoca, al que seguirá el tramo entre el depósito de A Edreira y la rúa Pazo.

Para garantizar un suministro eficiente, moderno y sostenible para la ciudadanía, el plan municipal contempla también la sustitución de las tuberías de fibrocemento que aún quedan en la avenida das Mariñas, así como los tramos más antiguos de PVC localizados principalmente en las parroquias de Dorneda y Serantes.

La red de abastecimiento de Oleiros, que cuenta con un total de 432 kilómetros de canalización y 11 equipamientos (siete depósitos y seis bombeos), está gestionada desde 2022 por la empresa pública de titularidad municipal Aquaoleiros. Precisamente, el Concello remunicipalizó el servicio para mejorar la prestación del mismo, un objetivo que está más cerca gracias a esta inyección económica y a los proyectos en marcha.