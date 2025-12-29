Éxito de convocatoria en la andaina solidaria de Oleiros
Más de cien personas participaron en la iniciativa de cinco asociaciones de vecinos con el fin de recaudar fondos para el tratamiento médico de una niña oleirense afectada por un grave tumor cerebral
Más de un centenar de personas participaron este domingo en la andaina solidaria convocada por las asociaciones de vecinos A Ría, de Perillo; Santaia, de Santa Cruz; Os Rueiros, de Nós; San Cosme de Maianca y San Antón, de Dexo, para recaudar fondos para el tratamiento médico de una niña de 7 años del municipio afectada por un grave tipo de tumor cerebral conocido como DIGP.
La marcha, que contó con el apoyo del Concello de Oleiros, partió a las 12.00 horas del parque da Nirvana con dirección al parque de las Trece Rosas, en Perillo, para después regresar al punto de partida, donde concluyó el multitudinario evento solidario. Los fondos recaudados serán gestionados a través de la Fundación Martín Álvarez Muelas.
