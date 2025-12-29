Inditex financia la compra de un camión de basura en Arteixo

El Concello de Arteixo y la multinacional textil Inditex, que tiene su sede en el polígono de Sabón, rubricaron este lunes el acuerdo por el que la firma de moda accede a financiar la adquisición de un camión especializado en la recogida de materia orgánica que facilitará la implementación y mejora del servicio de recogida puerta a puerta que el Concello prevé establecer para las actividades del municipio que generan grandes cantidades de este tipo de residuos, encomendado a la empresa pública Sumarte.

El convenio establece un monto de 413.820 euros para este fin y no fija ningún tipo de contraprestación por parte del Concello, al que otorga autonomía plena para determinar el régimen de suministro del vehículo (adquisición, renting o leasing), que será de titularidad exclusiva del Concello de Arteixo.

El Gobierno municipal se compromete a adjudicar el expediente de contratación del vehículo en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de firma del convenio. Será en ese momento, previa remisión de la copia del contrato de suministro, cuando Inditex proceda al pago de la cantidad correspondiente.

El vehículo debe cumplir una serie de especificaciones técnicas. Ha de ser un camión de tres ejes de carga trasera, equipado con un motor de más de 340 caballos y que incorpore un sistema de compactación integrado, adaptado para la gestión de residuos orgánicos y que cumpla la normativa de emisiones establecida por la Unión Europea.

La colaboración entre ambas entidades, apunta el convenio, se inscribe en los objetivos de fomentar una economía circular a nivel local, minimizando el impacto ambiental de los residuos, favoreciendo la recogida selectiva de la fracción orgánica y asegurando su posterior tratamiento en instalaciones autorizadas.

En el caso de Inditex, la colaboración se encuadra en su política de responsabilidad social corporativa, en la que destaca su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, tanto a nivel local como global, una señal de identidad de su estrategia medioambiental que está plenamente integrada en todo el modelo de negocio y en las actividades que desarrolla la compañía.