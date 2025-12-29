Tráfico redirige los camiones por la autovía para evitar Suevos

Los vecinos de Suevos por fin podrán descansar de los camiones pesados que atraviesan la parroquia. La Jefatura provincial de Tráfico de A Coruña ha establecido una medida especial de circulación hasta junio de 2026 para redirigir el tráfico de la maquinaria de obras del puerto exterior hacia la autovía AC-15 y así evitar su paso por la zona. La medida había sido adelantada por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, en el pleno.

En su evaluación, Tráfico confirma que hay un «un grave problema de congestión y colapso circulatorio en el entorno de Suevos». La situación se deriva del corte de la carretera DP-3002 por obras, lo que obligó a que las hormigoneras y maquinaria de obra del puerto exterior circulara por el núcleo urbano. «Esta situación está provocando riesgos para la seguridad vial y afectaciones a la movilidad de los residentes de la zona, además de protestas vecinales continuadas», apuntan en la resolución. Estas protestas vecinales llegaron a cortar el tráfico el pasado mes de noviembre.

Por tanto, «con carácter excepcional y provisional», solicitaron que estos vehículos pesados puedan circular por la autovía AC-15. Tráfico acepta esta solución, aunque detalla en el documento que «queda prohibido su uso para cualquier otro tipo de vehículos». De este modo, cortará el carril derecho de la AC-15 desde el kilómetro 1+290 hasta el 1+ 690, para dejar que los camiones se incorporen a la vía. La orden tendrá efecto hasta junio de 2026.

La otra dimensión del problema de seguridad vial en el entorno de Suevos es la falta de aceras. Para solucionarlo, la Diputación de A Coruña ha sacado a exposición pública el proyecto para la ampliación del vial, tras aprobar el pasado mes de marzo una partida de 1,8 millones de euros para su reforma.

En la propuesta de actuación, la memoria destaca que el objetivo son carriles de 3 metros de anchura para la carretera que transcurre por el núcleo rural, y de 3,5 metros de ancho una vez se salga de él. Apuntan que, además «se implantarán sendas peatonales de forma general en ambas márgenes a lo largo del núcleo de Suevos y únicamente en una de ellas en el tramo final de la actuación». En los tramos donde haya espacio se propone espacios de aparcamiento.

Con todo, debido a las limitaciones del núcleo, la propuesta admite que «ha sido imposible cumplir de forma estricta las prescripciones», incluso limitando la velocidad a 40 km/h. Esta circunstancia también repercute en las condiciones de visibilidad, por lo que el informe señala que «se considera adecuado impedir el adelantamiento en todo el tramo objeto a estudio».

Las obras tendrán un plazo de ejecución de un año y un presupuesto base de licitación de 1.676.084,23 euros. A ello hay que sumarle los 300.000 euros a pagar en expropiaciones y la cuantía por vigilancia ambiental, lo que incrementa el precio a casi 2 millones de euros.