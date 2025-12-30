Bergondo dedica el año 2026 a Filomena Dato y Pérez Lugín

El Concello de Bergondo continúa así con su proyecto para poner en valor a autores y autoras ilustres relacionadas con el municipio. Después de celebrar en 2024 el Ano Xoán Vicente Viqueira y, en 2025, el de Florencio Vaamonde Lores, en 2026 el homenaje será por partida doble. Así, el año que está a punto de comenzar ha sido nombrado como «Ano Filomena Dato Muruais e Alejandro Pérez Lugín», coincidiendo con el centenario del fallecimiento de ambos escritores.

Con el objetivo de poner en valor la obra de Dato y Pérez Lugín, el Concello ha creado un imagotipo que se usará desde el 1 de enero en todas las comunicaciones oficiales del Concello de Bergondo. Además, a lo largo del año se difundirá su obra y legado mediante diferentes actos y actividades, apuntan en un comunicado.

Homenajeados

Filomena Dato Muruais, bautizada por Pérez Lugín como la poetisa das Mariñas, fue una de las voces más destacadas del feminismo galleguista y fundamental en el movimiento literario del Rexurdimento. De hecho, fue la segunda mujer, tras Rosalía de Castro, en publicar un libro íntegramente en gallego: Follatos. Ourensana de nacimiento, pasó los últimos años de su vida en la parroquia bergondesa de Moruxo, concretamente en el Pazo do Curro.

En 2018 el Concello de Bergondo y la Real Academia Galega, de la que fue académica, homenajearon a Dato en un acto muy emotivo en el cementerio de Moruxo, donde descansan sus restos. Además, el Concello cuenta con un premio de poesía que lelva su nombre y que ya va por su sexta edición.

Por su parte, Alejandro Pérez Lugín fue un periodista, novelista, crítico taurino y director de cine que pasó parte de su vida en Gandarío, hasta el punto de que una de sus novelas más conocidas, La casa de la Troya, está ambientada en este lugar del municipio bergondés y en la parroquia de Moruxo.