El BNG de Betanzos aprueba la renovación de su Consello Local

El BNG de Betanzos acaba de renovar su órgano de dirección, el Consello Local, que estará encabezado por Moncho Bouzas. A su lado tendrá a las concejalas Amelia Sánchez y Vanessa Rey, así como otras personas con experiencia en el proyecto nacionalista, como es el caso de Andrés Otero, exconcejal del BNG en la localidad; Cristina López, que fue responsable comarcal del BNG en la comarca de As Mariñas, Antón Tenreiro y Xavier Campos.

Como señala la formación en un comunicado, la designación del nuevo equipo directivo abre una nueva etapa política, con la voluntad de reforzar el trabajo organizativo y social en el concello y de construir una alternativa sólida al actual gobierno municipal de cara a las elecciones municipales de 2027.

La idea de la formación es combinar la acción institucional con un trabajo constante de base, reforzando la presencia del BNG en la calle, la escucha activa y la defensa de los intereses de Betanzos. En este sentido, la portavoz municipal del BNG manifestó que «el BNG va a ofrecer una propuesta sólida y seria para liderar Betanzos. Por un lado, comprobamos en el día a día la mala gestión y la falta de proyecto y de ideas del PSOE. Por otro, una oposición destructiva del PP, que buscó comparar y dividir a los vecinos y vecinas. Betanzos merece mucho más que todo eso. Necesitamos un modelo claro de ciudad y solvencia y capacidad para llevarlo adelante», concluyo.