Cambre aprueba más de 180.000 euros en facturas pendientes

El Pleno de Cambre dio luz verde este martes al pago de facturas pendientes de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 por más de 180.000 euros. Con los votos a favor del PP, Alternativa dos Veciños y Unión por Cambre, la corporación aprobó el reconocimiento extrajudicial de crédito (REC). Durante la primera sesión extraordinaria del día también se aprobaron la solicitud de ayudas del POS provincial por 380.000 euros, lo que permitirá financiar obras pendientes como la pista de O Temple, los accesos de Lendoiro y A Barcala o la rehabilitación de la pista de A Balastreira en Cecebre.

En el debate sobre la aprobación del primer REC, los grupos políticos de Cambre se volvieron a enzarzar en los debates sobre esta fórmula. Cabe recordar que el uso de este mecanismo por el Concello de Cambre está siendo objeto de investigaciones judiciales. En concreto el juzgado de instrucción número 3 de A Coruña investiga los pagos de servicios en precario y el abono de diversas facturas a través de esta fórmula, que llegaron a alcanzar los casi 4 millones de euros durante los gobiernos de Unión por Cambre.

Precisamente fue este grupo el que recordó al Gobierno local, encabezado por Diana Piñeiro del PP desde el mes de abril, su negativa a este método de pago cuando estaban en la oposición. “Fue un proceso que se convirtió en el centro de toda polémica, parecía que era lo más peligroso del mundo”, señaló María Pan, exalcaldesa y portavoz de Unión por Cambre, que aseguró que, al igual que este gobierno, el suyo solo “quería pagar facturas”. La exregidora añadió que espera que el Ejecutivo local vuelva a llevar más de estos expedientes a pleno, obviando el criterio y los informes en contra de las habilitadas nacionales.

Tanto el BNG como el PSOE se abstuvieron en la votación, aunque fueron críticos con el uso de esta fórmula, que “pone de manifiesto la ausencia de una gestión económica ordenada” y “no resuelve el problema de fondo”, según el PSOE. “El REC no es la solución”, criticaron los socialistas, que consideran que este mecanismo “no puede ser la forma habitual” para pagar las facturas pendientes. También los nacionalistas alertaron en su intervención sobre las “posibles responsabilidades” de la corporación que la Interventora detalla en su informe y certificaron que “este no es el sistema”. Con todo, coincidieron en que las empresas necesitaban cobrar esas facturas y por ello iban a facilitar la aprobación con su abstención. "Nos vamos a abstener, pero espero que estas rémoras no se mantengan como una práctica de gobierno”, advirtió la concejala Marité Prieto.

El grupo de Gobierno por su parte señaló que "el problema está en el uso" de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. "Todos estamos de acuerdo aquí que los servicios se tienen que poner al día, sacarse a licitación, dejar de tener esos reparos, y todo eso llevará su tiempo", explicó el concejal de Economía y Hacienda, Rubén Vázquez, que también recordó que varios funcionarios habían levantado los reparos de sus informes para los pagos de las facturas. "Aquí lo importante es que las empresas cobren", aseveró.

Obras del POS

Durante el primer pleno extraordinario, la corporación también dio luz verde a las obras que el Gobierno quería incluir en el POS. La inversión total en estas obras es de 446.970,85 euros, de los que la Diputación de A Coruña financiará alrededor de 380.000 euros.

En ellas se incluye el cambio de la valla y repavimentación de la pista del paseo marítimo de O Temple, por más de 123.000 euros. La mejora de los accesos de Lendoiro y A Barcala es la partida que mayor cuantía absorbe de esta subvención, 243.000 euros, mientras que la pavimentación de la pista de A Balastreira, en el núcleo de Cecebre, requerirá unos 80.000 euros de inversión.

La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos, que destacaron que se trataban de obras pendientes y “demandas históricas de los vecinos”.