Robo con alunizaje en un bar de Curtis: botín de 1.200 euros y daños por valor de 40.000
Los asaltantes, tres varones encapuchados, se llevaron la recaudación del bar Castiñeira en el centro de Curtis
Tres varones encapuchados entraron a robar en la madrugada de este martes en el bar Castiñeira de Curtis. Lo hicieron por el método del alunizaje, empleando un vehículo para reventar la puerta de seguridad del local, acceder a su interior y llevarse la recaudación de la caja, unos 1.200 euros.
Los hechos sucedieron alrededor de las 2.22 horas de este martes. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras escuchar el ruido del impacto del turismo contra la fachada del establecimiento, situado en la avenida Emilio Martínez Sánchez de Curtis y regentado por Daily Sanromán.
Según narra su propietaria, las cámaras de seguridad del local pudieron grabar a los autores del robo. También su primo, que residía justo encima del local, bajó a la calle y se enfrentó a los delincuentes, aunque no pudo identificarles por llevar estos la cara tapada y huir del lugar poco después de su llegada.
Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil de Curtis. Aún se desconoce la cuantía de los daños, aunque la propietaria del negocio, a falta de la valoración del perito, estima que puedan superar los 40.000 euros, aparte del perjuicio que supone mantener cerrado el negocio en estas fechas.
