Así son las Torres de Cillobre: el nuevo BIC de A Laracha

Las Torres de Cillobre ya son Bien de Interés Cultural. La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural publicó este martes en el Diario Oficial de Galicia la decisión, que justifica por su condición como «elemento propio de la arquitectura defensiva construida antes de 1849». A raíz de esta declaración, el Concello ha anunciado que presentará el Plan Director para estudiar y rehabilitar las Torres en febrero, con un presupuesto de 768.000 euros.

En la resolución de Patrimonio destacan que las Torres de Cillobre «presentan importantes valores culturales», por su arquitectura similar a otras fortalezas defensivas de origen medieval y «que fueron transformadas posteriormente en pazo hidalgo». Añade la dirección xeral que lo consideran fortaleza porque «está acreditada su función como representación del poder señorial y como control de su territorio». Por ello, declaran al conjunto como Bien de Interés Cultural, el máximo grado de protección histórica. Patrimonio certifica su nivel de protección «integral» y el interés «arquitectónico, arqueológico e histórico».

El Concello de A Laracha ha valorado positivamente la declaración como BIC, que considera un «nuevo paso firme en la defensa, recuperación y puesta en valor» de su patrimonio histórico como «recurso cultural, educativo y turístico al servicios de los vecinos y las generaciones futuras». Con este trámite, procederá a desarrollar los proyectos culturales en el monumento. El Ejecutivo local ha anunciado que el próximo mes de febrero presentará el Plan Director para rehabilitar y revalorizar el recinto.

El documento divide las actuaciones en dos fases: la primera para estudiar el estado actual del complejo y la segunda para determinar la musealización y la investigación arqueológica. El objetivo, destaca el Concello en un comunicado, es «convertir a las Torres de Cillobre en un referente cultural dentro del geodestino Costa da Morte». Para ello A Laracha prevé una inversión de 768.000 euros.

Un símbolo municipal

Las Torres de Cillobre son uno de los bienes históricos más emblemáticos de A Laracha, e incluso aparecen el propio escudo municipal. El Concello adquirió el monumento construido en el siglo XIV hace justo un año, por 54.000 euros, diez años después de haber aprobado el Plan Especial de Patrimonio Cultural. El conjunto arquitectónico tiene una superficie de 2.655 metros cuadrados que incluye la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y un hórreo.

Los primeros propietarios de la Torre de Cillobre fueron los Andeiro, una familia noble originaria de Bergantiños, y pasaría más tarde a la familia Gómez Pérez das Mariñas. En 1988, las piedras de la fortaleza medieval fueron utilizadas para la construcción del que hoy se conoce como el puente de O Formigueiro. Esta actuación provocó entonces la desaparición del portón, la otra torre y la muralla. El deterioro en la conservación de la fortaleza provocó que en 2022 entrase en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra, que alertó entonces de un «peligro de colapso inminente».