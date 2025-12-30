Trasladada al Chuac una persona atropellada en Costa da Tapia

Los equipos de urgencias sanitarias del 061 tuvieron que trasladar a una persona al Hospital de A Coruña, tras ser atropellada este martes por la tarde en A Costa da Tapia.

El incidente ocurrió poco después de las 17.00 horas, según apuntan desde la central de emergencias del 112 Galicia. Un particular dio la voz de alerta de la situación señalando que había una persona que estaba accesible y liberada.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y urgencias sanitarias, que atendió a la paciente en el lugar antes de trasladarla, pero no fue necesaria la presencia de los bomberos.