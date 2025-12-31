Arteixo aprueba de forma definitiva sus presupuestos

El Pleno de Arteixo aprobó este martes de forma definitiva los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a los 66,2 millones de euros. La corporación municipal ratifica así la votación del pasado 27 de noviembre, cuando las cuentas se aprobaron con los votos en solitario del Ejecutivo. El Concello de Arteixo se suma así al de Oleiros, Bergondo y Coirós, a los municipios del área metropolitana con los presupuestos aprobados.

La cifra supone un descenso del 5,5% con respecto al ejercicio anterior, aunque el Ejecutivo local aclaró que se explicaba por la desaparición de los 3,8 millones de euros vinculados a un ajuste contable de la ya liquidada empresa mixta Augarsa y del millón de euros asociado a la facturación de la empresa pública Sumarte en 2025.

Más de una cuarta parte de las cuentas municipales van destinados a diferentes obras. En total son unos 18 millones de euros para distintas intervenciones, entre las que destacan los trabajos en la travesía de Arteixo, con 2,2 millones; la humanización de la travesía de Oseiro, con una inversión de 420.000 euros; o la rehabilitación de la casa de Baños del complejo del Balneario, para la que se destinan un millón de euros, de un total de 3,6 millones, financiados por fondos europeos.

El Concello prevé que en el próximo año también se pueda llevar a cabo la humanización de las calles Domingo de Andrade y Pedro Montiagudo, así como la urbanización de la plaza de Figueroa o el parque de Herbales en Chamín.

En la última sesión del año, Arteixo también dio luz verde al plan de subvenciones municipales, con los votos a favor del PP, BNG y la concejala no adscrita, Noelia Martínez. El PSOE se abstuvo en este punto.

El proyecto planea inversiones de casi cuatro millones de euros para iniciativas educativas en las asociaciones de madres y padres del municipio, así como ayudas a entidades sociales como Agarimo, Aspace o Adaceco. En este plan de subvenciones, el Concello incluye, además, las becas comedor y la reserva de plazas para los vecinos en la residencia de mayores.

La partida aprobada también prevé la convocatoria de ayudas para reducir el coste del billete de transporte público municipal o las subvenciones destinadas a las instalaciones de ascensores en edificios.