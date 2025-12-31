Buscan a un varón de 76 años con alzhéimer en Oleiros
El hombre lleva desaparecido desde las 13.00 horas del martes
Oleiros
El Concello de Oleiros ha publicado en sus redes un aviso para tratar de localizar a un vecino de 76 años que desapareció este martes a las 13.00 horas. Se trata de un varón que, como apuntan desde el Concello, padece alzhéimer. Fue visto por última vez en la rúa Díaz Valiño. La Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias, que seguían al cierre de esta edición con la búsqueda del desaparecido, piden a cualquier persona que tenga información que la comunique a través del teléfono 981 610 001 de la Policía Local o con el 062 de la Guardia Civil.
