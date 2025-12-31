Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos precios de la AP-9Presupuestos A Coruña 2026Tarifas del bus urbanoSorteo Deportivo - CádizSorteo Leyma Coruña - Grupo Alega Cantabria
instagramlinkedin

Buscan a un varón de 76 años con alzhéimer en Oleiros

El hombre lleva desaparecido desde las 13.00 horas del martes

RAC

Oleiros

El Concello de Oleiros ha publicado en sus redes un aviso para tratar de localizar a un vecino de 76 años que desapareció este martes a las 13.00 horas. Se trata de un varón que, como apuntan desde el Concello, padece alzhéimer. Fue visto por última vez en la rúa Díaz Valiño. La Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias, que seguían al cierre de esta edición con la búsqueda del desaparecido, piden a cualquier persona que tenga información que la comunique a través del teléfono 981 610 001 de la Policía Local o con el 062 de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents