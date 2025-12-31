Buscan a un varón de 76 años con alzhéimer en Oleiros

El Concello de Oleiros ha publicado en sus redes un aviso para tratar de localizar a un vecino de 76 años que desapareció este martes a las 13.00 horas. Se trata de un varón que, como apuntan desde el Concello, padece alzhéimer. Fue visto por última vez en la rúa Díaz Valiño. La Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias, que seguían al cierre de esta edición con la búsqueda del desaparecido, piden a cualquier persona que tenga información que la comunique a través del teléfono 981 610 001 de la Policía Local o con el 062 de la Guardia Civil.