Dos coches arden de madrugada en Montrove, en Oleiros

Los bomberos del servicio de Emerxencias de Oleiros han apagado un incendio que afectó a dos vehículos hoy de madrugada en Montrove. Ha ocurrido pasadas las 04.37 horas en la avenida Rosalía de Castro.

Los servicios de emergencia recibieron, a través de la central del 112, un aviso por un incendio en un vehículo en dicha travesía, aunque finalmente el fuego afectó a dos vehículos. Al lugar acudió un dotación de los bomberos de Oleiros que extinguió las llamas para evitar su propagación a más vehículos y asegurar la zona.

Dos vehículos arden de madrugada en Montrove, en Oleiros. / Bomberos de Emerxencias de Oleiros.

Tras la intervención, estos efectivos realizaron controles de temperatura con el fin de descartar riesgos, "quedando la situación completamente normalizada", según destaca el servicio de Emerxencias de Oleiros en el parte donde comunican los detalles de la extinción.

Los trabajos concluyeron pasadas las 06.00 horas. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Local.