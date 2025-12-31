Culleredo da el sí definitivo a los ocho millones para obras en infraestructuras

Culleredo ha dado la luz verde definitiva a las inversiones de casi ocho millones de euros para las obras en infraestructuras públicas, entre las que destacan varias instalaciones deportivas, la renovación del Conservatorio municipal, una nueva área de Rehabilitación Integral en la Fonte da Balsa, además de obras de saneamiento y de mejoras de accesibilidad en diferentes núcleos rurales.

El Pleno de la corporación aprobó estas intervenciones, con cargo a la remanente, tras descartar la única alegación presentada al plan. El alcalde, José Ramón Rioboo destacó que «estas inversiones darán respuesta a muchas de las demandas del tejido asociativo y vecinal. Ahora, nuestra prioridad será ponerlas en marcha lo antes posible».

El expediente de crédito extraordinario fue apoyado por todos los grupos, aunque con críticas. El portavoz del BNG, Tono Chouciño, remarcó su sí, pero también que expresó dudas sobre la capacidad de ejecución para estos trabajos «cuando hay obras pequeñas que no están en marcha». También populares apoyaron este expediente «por responsabilidad», aunque volvieron a denunciar los «seis años sin mantenimiento» de las infraestructuras municipales. «Aprobar hoy volver a disponer de dinero no garantiza que las obras se hagan mañana, porque ya hubo inversiones presupuestadas que no se ejecutaron», advirtió la portavoz Izaskun García.

En la sesión extraordinaria de la mañana el Pleno también aprobó destinar 465.903 euros de fondos provinciales a la reforma integral de las pistas deportivas de la plaza Europa. En las obras se incluye no solo la reparación del pavimento, también intervenciones en las sendas peatonales. La propuesta salió adelante con los votos a favor de todos los grupos, excepto el BNG que se abstuvo, criticando la falta de mantenimiento.

Culleredo tuvo una última sesión plenaria el martes, en la que aprobaron el plan especial de infraestructuras de Rumbo para hacer una residencia privada con los votos a favor de PSOE y PP. El BNG votó en contra y Alternativa dos Veciños se abstuvo.