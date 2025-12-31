Sada acuerda destinar 99.291 euros a reforzar ayudas sociales

El Concello de Sada ha aprobado por unanimidad en su pleno ordinario de este mes, celebrado este lunes, destinar los 99.291 euros del Plan Único de Concellos de la Diputación de A Coruña a gasto corriente. Esta cuantía, que supera en 13.895 euros la del ejercicio anterior, se destinará, según explicó la concejala de Bienestar Social e Igualdad y Empleo, Patricia Martínez, a incrementar las ayudas de emergencia para unidades de convivencia en riesgo de exclusión social.

La decisión, apuntó, viene motivada por el aumento de la demanda de estos servicios, que acumulan 504 peticiones en lo que va de año, lo que supone un gasto aproximado de 150.000 euros en el presente ejercicio, que contrasta con los 83.000 consignados en 2024.

En el pleno también se abordó la delegación a la Diputación del pago de las tasas de entrada de vehículos, cementerios y terrazas, que salió adelante con el voto favorable de los concejales de Sadamaioría y BNG y el voto en contra del resto de representantes de la Corporación, que argumentaron que esta delegación condiciona la autonomía de la administración local.

Sí que se aprobó por unanimidad incluir en el inventario municipal de bienes las cesiones de determinados terrenos, inmuebles y vías públicas, fijando un plazo de 15 días para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones.

En el capítulo de ruegos y preguntas se abordaron cuestiones como el futuro de As Brañas y su declaración como Espacio Natural de Interés Local (ENIL). El regidor sadense, Benito Portela, señaló que está pendiente una reunión para concretar el proyecto por una discrepancia sobre el tamaño definitivo del ENIL, ya que el Plan Especial contemplaba unas zonas de acceso libre en el perímetro que son incompatibles con esta figura. Esto obligará a buscar una «tercera vía» entre el tamaño inicial y la del humedal protegido, que consistiría en disminuir el cinturón previsto inicialmente y aumentar el tamaño del ENIL por encima del contemplado para el humedal.