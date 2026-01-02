Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche en Montrove de madrugada

Los servicios de Emerxencias de Oleiros extinguieron en la madrugada del 31 un incendio que calcinó un vehículo en la Avenida Rosalía de Castro, en Montrove. La intervención de los efectivos evitaron que el fuego se propagase, aunque otro coche se vio afectado por las llamas.

