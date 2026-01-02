Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia

El Ayuntamiento de Arteixo ha abierto expediente de reposición de la legalidad urbanística a un aparcamiento de caravanas al aire libre en el lugar de Chamín de Arriba, muy próximo a la playa de Barrañán. La Concejalía de Urbanismo ordenó suspender la actividad de este parking tras comprobar que carecía de permiso.

Según detalla el decreto, el expediente se instruyó a raíz de una denuncia de la Guardia Civil, que levantó un atestado el pasado agosto en el que advertía de que esta zona de estacionamiento se publicitaba desde el 20 de agosto de 2022 a pesar de que no constaba que dispusiese de la preceptiva autorización.

A raíz de esta denuncia del instituto armado, el Concello abrió una investigación y dio un plazo de diez días al gestor de este aparcamiento, ubicado en una parcela de 1.276 metros cuadrados de suelo no urbanizable de protección de costas, para presentar alegaciones.

El responsable del parking alegó que no se trataba de un negocio lucrativo, sino simplemente de un servicio auxiliar para los usuarios de una cafetería restaurante que gestiona en la zona. Sostuvo además que había presentado una comunicación previa para el desarrollo de esta actividad.

El Concello rechaza sus argumentos y ordena proseguir con el expediente en base a un informe de los servicios jurídicos que concluyó que no era relevante la existencia o no de un sistema de control de acceso y que, si bien era cierto que el gestor había presentado una comunicación previa de la actividad, el expediente se encontraba en trámite de subsanación de deficiencias.

Como medida cautelar, el Ayuntamiento ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad de aparcamiento de caravanas bajo la amenaza de imponer multas de hasta 10.000 euros en caso de incumplimiento.

El responsable de esta zona de estacionamiento dispondrá de un plazo para presentar alegaciones o los documentos que considere oportunos de cara a intentar regularizar la actividad. Para ello, el interesado deberá solicitar la licencia o realizar una comunicación previa.

Si el aparcamiento es legalizable, el Concello otorgará la preceptiva autorización. En caso contrario, Urbanismo ordenará la demolición de las obras e impedirá de forma definitiva estos usos en la parcela. El gestor se enfrentaría además a multas que oscilarían entre los 300 y los 60.000 euros.