Concierto de Gramola Gominola, hoy en Sada

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acoge hoy, 2 de enero, un concierto de Gramola Gominola, que presenta su espectáculo Non somos 5, somos 7, una reivindicación de las siete vocales de la lengua gallega. La entrada a este espectáculo infantil es libre hasta completar aforo.

