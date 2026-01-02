Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la búsqueda del desaparecido en Oleiros

Imagen del desaparecido. | LOC

El servicio de Emergencias del Concello de Oleiros y la Guardia Civil continúa con el operativo para localizar al varón con Alzhéimer de 76 años, vecino del municipio, que desapareció el pasado martes 30 de diciembre. El área de búsqueda se ha ampliado del núcleo urbano de Oleiros hasta la zona de Mera.

