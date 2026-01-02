Sigue la búsqueda del desaparecido en Oleiros
El servicio de Emergencias del Concello de Oleiros y la Guardia Civil continúa con el operativo para localizar al varón con Alzhéimer de 76 años, vecino del municipio, que desapareció el pasado martes 30 de diciembre. El área de búsqueda se ha ampliado del núcleo urbano de Oleiros hasta la zona de Mera.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón
- Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- Dos coches arden de madrugada en Montrove, en Oleiros
- El Tribunal Superior rechaza que Culleredo pague los 2,3 millones que le reclamaba Jardincelas
- Culleredo lleva al pleno el sí definitivo a la residencia de Rumbo