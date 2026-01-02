Tres empresas aspiran a redactar el proyecto de vivienda pública de Vilarrodís

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, a través de la Sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal) avanza en la construcción de 14 viviendas de promoción pública en suelo cedido por el Concello de Arteixo en la rúa Aguceira, en Vilarrodís, con la recepción de 3 ofertas para llevar a cabo a redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra, una actuación que cuenta con un importe de licitación de 124.182 euros.

Según apunta la Xunta en un comunicado, la inversión total estimada en la construcción de estas viviendas, que se ubican en la parcela UA-43 P11, superará los 2,7 millones de euros. Además, recuerdan que en Arteixo también tienen en tramitación un Proyecto de Interés autonómico en el ámbito Baiuca–Penouqueira, que permitirá habilitar suelo para 160 nuevas viviendas, el 80% de ellas protegidas.

En 2026, la Xunta tiene previsto destinar 350 millones de euros a políticas de vivienda, de los que 163 millones se destinarán la construcción de nuevos hogares. Su idea es impulsar en este año la construcción de 1.000 viviendas más, que se sumarán a las 3.000 viviendas públicas que tiene en marcha en diferentes fases de ejecución.