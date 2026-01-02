Los vecinos de Sada, protagonistas del calendario de 2026

El Concello de Sada dedica este año el almanaque a los nuevos vecinos del municipio. Se trata de un homenaje a todas las personas que han apostado por Sada para establecerse en Sada y lograr que el padrón supere ya los 17.000 censados, apunta el Ayuntamiento. «Sabemos que muchos de vosotros vinisteis de muy lejos para formar parte de nuestra vecindad y, por este motivo, este año queremos homenajearos en nuestro calendario», agradece el Ejecutivo municipal, que se congratula de gobernar un municipio «acogedor». Los interesados pueden recoger el almanaque en el Consistorio.