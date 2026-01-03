Alerta por el "colapso" de Losán: «Curtis no puede perder un motor económico de esta magnitud»

La incerteza sobre el futuro del grupo Losán empaña las Navidades de Curtis. El Concello ha convocado un pleno en vísperas de Reyes, el 5 de enero, para abordar la «grave situación» de la maderera, que deja en el aire 200 empleos directos, alerta el Gobierno local que preside Javier Caínzos.

El Ayuntamiento mueve ficha tras las movilizaciones del personal de las plantas de Curtis y Vilasantar, que denuncia impagos reiterados de nóminas e incumplimientos de los acuerdos, como la actualización salarial del 3,4%.

La situación, alerta el comité de empresa, es «crítica, angustiosa e insostenible». A día de hoy, alertan, la empresa adeuda a los trabajadores dos nóminas completas y la paga extra de Navidad: «Nos enfrentamos a dificultades reales para hacer frente a gastos básicos como alquileres, hipotecas, suministros o alimentación», denuncian.

La crisis estalla cuatro años después de que el Estado concediese a este grupo maderero una ayuda de 35 millones de euros con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La empresa, que nació en Curtis y que dispone también de centros productivos en Castilla y León y Castilla-La Mancha y tiene presencia en Chile, Estados Unidos, Países Bajos, Rumanía, reconoció una deuda superior a los 200 millones y ha negociado un plan de reestructuración con la SEPI y la banca pero los trabajadores denuncian que en la actualidad «no existe información clara, ni plazos ni garantías reales sobre la viabilidad futura de las plantas».

«El Concello de Curtis no puede permitirse perder un motor económico y social de esta magnitud», advierte el Ejecutivo municipal, que propondrá a la Corporación aprobar una iniciativa para expresar el apoyo institucional a la plantilla de la empresa y reclamar la «reactivación inmediata» de la actividad y el pago íntegro de las retribuciones pendientes.

El Ayuntamiento solicita al Igape, la Consellería de Economía e Industria, el SEPI y el Ministerio de Industria a articular una solución que garantice la continuidad del grupo empresarial en coordinación con la dirección de la compañía.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, explica que, a lo largo de 2025, el Concello mantuvo «contacto permanente» con el presidente del consejo de administración del grupo Losán, con la directora del Igape y con la Consellería de Economía para intentar encontrar una solución: «Todas las administraciones y la empresa deben actuar con responsabilidad», reclama.

A concurso por 1,4 millones la ampliación de los talleres de FP del instituto de Curtis

La Xunta ha sacado a contratación por 1,4 millones la ampliación del instituto de Curtis. La Consellería de Educación explica que el objetivo de los trabajos es ampliar los espacios de Formación Profesional y la mejora energética del edificio. El proyecto incluye la demolición de la nave más pequeña de los talleres de mecánica, situada al fondo de la parcela, para construir una nave más grande, de casi 363 metros cuadrados. Educación prevé además rehabilitar el otro taller de mecánica. El pliego incluye también la mejora de la eficiencia energética del edificio principal mediante la sustitución de 598 luminarias por unidades LED.