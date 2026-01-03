El belén monumental de Santa Cruz agota las reservas hasta Reyes

Lleva menos de un mes abierto y ya está en boca de todo el mundo. El belén monumental de la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns es todo un éxito, como demuestra el hecho de que sea capaz de colgar con días de antelación el cartel de ‘no hay entradas’ a todos sus pases.

Desde el lunes de esta semana era imposible encontrar un hueco libre para visitarlo antes del día de Reyes. Para esas fechas aún quedan unas cuantas plazas disponibles, pero en el calendario de reservas empiezan a emerger también las fechas señaladas en rojo (que indica que ya no hay más disponibilidad) para la próxima semana, y no son pocas las que están en amarillo.

Cada día hay programados 12 pases, de media o una hora, con un aforo de diez personas en cada uno de ellos, lo que representa 120 personas al día. Por tanto, la cifra de visitantes a este belén, que comparte protagonismo con el elaborado por piezas recicladas que se expone en el interior del templo, se cuentan ya por miles.

El belén, en el que sus creadores han trabajado durante año y medio, ocupa 60 metros cuadrados y en él se han cuidado todos los detalles, desde las pantallas LED que narran la historia en tres idiomas (gallego, castellano e inglés), hasta las figuras, elaboradas por los mejores belenistas del mundo, sin olvidar la banda sonora que aporta dramatismo a las diferentes escenas. Se podrá visitar hasta el 2 de febrero.