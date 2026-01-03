Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cemit impulsa el aprendizaje informático

La Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Cemit) organiza en Betanzos los días 14, 16, 19, 21, 23 y 26 de enero un curso de iniciación a la informática. La inscripción se puede hacer en su local de Emilio Romay, 1. El día 30 a las 9.00 horas será el examen de teleformación EMA para los que realizaran el curso previo.

