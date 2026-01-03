El Cemit impulsa el aprendizaje informático
La Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Cemit) organiza en Betanzos los días 14, 16, 19, 21, 23 y 26 de enero un curso de iniciación a la informática. La inscripción se puede hacer en su local de Emilio Romay, 1. El día 30 a las 9.00 horas será el examen de teleformación EMA para los que realizaran el curso previo.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón
- Dos coches arden de madrugada en Montrove, en Oleiros
- Sigue la búsqueda del desaparecido en Oleiros
- El Tribunal Superior rechaza que Culleredo pague los 2,3 millones que le reclamaba Jardincelas