El Cemit impulsa el aprendizaje informático

La Rede de Centros para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (Cemit) organiza en Betanzos los días 14, 16, 19, 21, 23 y 26 de enero un curso de iniciación a la informática. La inscripción se puede hacer en su local de Emilio Romay, 1. El día 30 a las 9.00 horas será el examen de teleformación EMA para los que realizaran el curso previo.