Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El sueldo del presidente de la XuntaConsecuencias del 'tarifazo' en la AP-9El poblado navideño de A Coruña hace las maletasAsí fue el 1 de enero en A CoruñaUn exdeportivista brilla en la Copa de África
instagramlinkedin

Concierto de Aninovo del Coro Cantabile

El Coro Infantil y Juvenil Cantabile, fundado en A Coruña en 2002, reúne voces de 8 a 30 años bajo la dirección del tenor Pablo Carballido en su concierto de Aninovo este domingo a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura Pintor Lloréns, en Sada.. Especializado en música barroca y repertorio sacro y profano, tiene discos como Vinde ve-o Neno! (2013) y acaba de participar en Carmen de Bizet.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents