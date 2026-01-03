Concierto de Aninovo del Coro Cantabile

El Coro Infantil y Juvenil Cantabile, fundado en A Coruña en 2002, reúne voces de 8 a 30 años bajo la dirección del tenor Pablo Carballido en su concierto de Aninovo este domingo a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura Pintor Lloréns, en Sada.. Especializado en música barroca y repertorio sacro y profano, tiene discos como Vinde ve-o Neno! (2013) y acaba de participar en Carmen de Bizet.