Curso para aprender gallego en Betanzos

La Asociación Lar de Unta impulsa una iniciativa para aprender gallego. La entidad pone en marcha un grupo de conversaciones que arrancarán el próximo día 12 de enero a las 20.00 horas en su local situado en el número 3 de Pescadería.Para participar hay que inscribirse en el correo lardeunta@gmail.com. Las plazas son limitadas.

