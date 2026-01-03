Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EEUU bombardea VenezuelaBrecha salarial en A CoruñaMercado de fichajes DeportivoEl poblado navideño de A Coruña hace las maletas
instagramlinkedin

Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros

Fue localizado con la ayuda de un dron en el límite con Sada, a un kilómetro del punto limpio

Participantes en el dispositivo de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Oleiros.

Participantes en el dispositivo de búsqueda del hombre de 76 años desaparecido en Oleiros. / LOC

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del septuagenario desaparecido en Oleiros.

El equipo de drogas de la Axega encontró el cadáver con la ayuda de un dron en el límite con Sada, a un kilómetro del punto limpio.

El hombre, de 76 años y con alzhéimer desapareció en la mañana del 31 de diciembre.

Fue la familia la que alertó de su desaparición a la Guardia Civil, que desplegó un operativo en el que participaron efectivos de Emerxencias de Oleiros y Sada, la Axega y numerosos vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents