Un incendio en una vivienda de Oleiros deja dos personas afectadas por inhalación de humo
El fuego se originó por una sobretensión eléctrica en un calefactor, extendiéndose después a un colchón
Dos personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia tras resultar afectadas por un incendio declarado en una vivienda habitada del municipio de Oleiros. Según informaron los servicios de Emergencias, el origen del fuego se situó en una sobretensión eléctrica que provocó el incendio de un calefactor, extendiéndose posteriormente a un colchón del inmueble.
El suceso se registró poco después de las dos de la tarde en un edificio ubicado en la avenida As Mariñas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oleiros y de la Policía Local, que procedieron a asegurar la zona y a intervenir en la vivienda afectada.
Las dos personas que se encontraban en el interior del inmueble fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancia por inhalación de humo. Los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio poco después de recibirse la alerta, evitando que las llamas se propagasen a otras dependencias del edificio.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- The Style Outlets y Galicia Ilusiona llenarán de magia Culleredo
- Los vecinos de Sada, protagonistas del calendario de 2026
- Sigue la búsqueda del desaparecido en Oleiros