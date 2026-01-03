Un incendio en una vivienda de Oleiros deja dos personas afectadas por inhalación de humo

Dos personas tuvieron que ser trasladadas en ambulancia tras resultar afectadas por un incendio declarado en una vivienda habitada del municipio de Oleiros. Según informaron los servicios de Emergencias, el origen del fuego se situó en una sobretensión eléctrica que provocó el incendio de un calefactor, extendiéndose posteriormente a un colchón del inmueble.

El incendio en una vivienda de Oleiros. / LOC

El suceso se registró poco después de las dos de la tarde en un edificio ubicado en la avenida As Mariñas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oleiros y de la Policía Local, que procedieron a asegurar la zona y a intervenir en la vivienda afectada.

Las dos personas que se encontraban en el interior del inmueble fueron atendidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancia por inhalación de humo. Los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio poco después de recibirse la alerta, evitando que las llamas se propagasen a otras dependencias del edificio.