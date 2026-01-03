Pesar en Cambre por la muerte de Rafa, "sonrisa eterna" de Protección Civil
Agrupaciones de voluntarios de toda la comarca, entidades cambresas y vecinos expresan su pésame por su fallecimiento
El Concello de Cambre expresó este sábado su pesar por la muerte de Rafael Fernández Pravio, Rafa, histórico voluntario de Protección Civil. «Siempre lo recordaremos por su entrega, su ayuda desinteresada y por esa sonrisa eterna que acompañaba cada servicio y cada encuentro», destaca el Ayuntamiento en un comunicado difundido en redes sociales en el que traslada el más sentido pésame de la Corporación a la familia, amigos y compañeros del fallecido, de 40 años.
Las redes sociales se llenaron de muestras de pesar por el fallecimiento de este voluntario, al que compañeros, vecinos y entidades recuerdan por su amabilidad, su sonrisa y su espíritu colaborativo.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- The Style Outlets y Galicia Ilusiona llenarán de magia Culleredo
- Los vecinos de Sada, protagonistas del calendario de 2026