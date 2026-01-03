Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venezolanos en A CoruñaAgresión sexual en XuxánMercado de fichajes DeportivoDispositivo para la Cabalgata de Reyes
instagramlinkedin

Pesar en Cambre por la muerte de Rafa, "sonrisa eterna" de Protección Civil

Agrupaciones de voluntarios de toda la comarca, entidades cambresas y vecinos expresan su pésame por su fallecimiento

Rafael Fernández Pravio.

Rafael Fernández Pravio. / LOC

El Concello de Cambre expresó este sábado su pesar por la muerte de Rafael Fernández Pravio, Rafa, histórico voluntario de Protección Civil. «Siempre lo recordaremos por su entrega, su ayuda desinteresada y por esa sonrisa eterna que acompañaba cada servicio y cada encuentro», destaca el Ayuntamiento en un comunicado difundido en redes sociales en el que traslada el más sentido pésame de la Corporación a la familia, amigos y compañeros del fallecido, de 40 años.

Las redes sociales se llenaron de muestras de pesar por el fallecimiento de este voluntario, al que compañeros, vecinos y entidades recuerdan por su amabilidad, su sonrisa y su espíritu colaborativo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents