Pesar en Cambre por la muerte de Rafa, "sonrisa eterna" de Protección Civil

El Concello de Cambre expresó este sábado su pesar por la muerte de Rafael Fernández Pravio, Rafa, histórico voluntario de Protección Civil. «Siempre lo recordaremos por su entrega, su ayuda desinteresada y por esa sonrisa eterna que acompañaba cada servicio y cada encuentro», destaca el Ayuntamiento en un comunicado difundido en redes sociales en el que traslada el más sentido pésame de la Corporación a la familia, amigos y compañeros del fallecido, de 40 años.

Las redes sociales se llenaron de muestras de pesar por el fallecimiento de este voluntario, al que compañeros, vecinos y entidades recuerdan por su amabilidad, su sonrisa y su espíritu colaborativo.