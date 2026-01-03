Premio a las casas mejor iluminadas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de A Laracha ha repartido 1.200 euros en premios entre las casas y jardines mejor iluminados por Navidad. Los galardones recayeron en Laura García Bestilleiro, María del Carmen Regueira, Estela Calviño, Manuel Fuentes Esmorís.

