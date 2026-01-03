Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘RegalArte’, la muestra navideña del CIEC

La Fundación CIEC acoge hasta el 10 de enero la exposición colectiva de obra gráfica de artistas y nuevos valores RegalArte. Obra gráfica para sorprender . La muestra permanecerá abierta de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 h a 20.00 y sábados de 10.00 a 14. 00 excepto festivos.

