‘RegalArte’, la muestra navideña del CIEC

La Fundación CIEC acoge hasta el 10 de enero la exposición colectiva de obra gráfica de artistas y nuevos valores RegalArte. Obra gráfica para sorprender . La muestra permanecerá abierta de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 h a 20.00 y sábados de 10.00 a 14. 00 excepto festivos.