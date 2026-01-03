Así serán las cabalgatas de los Reyes Magos en el área de A Coruña

En carrozas, autobús descapotable o tractores engalanados para la ocasión. Los Reyes Magos ultiman los preparativos para su esperado desembarco en la comarca. El don de la ubicuidad permitirá a Sus Majestades de Oriente recorrer prácticamente a las misma hora todos los municipios del área cargados de caramelos y recoger las peticiones de última hora.

Las cabalgatas y recepciones tendrán sus peculiaridades en cada concello. En municipios como Arteixo, los pequeños que quieran entrevistarse con Melchor, Gaspar o Baltasar tendrán que solicitar cita previa. En Betanzos, la cabalgata dispondrá de un tramo sin ruido para que las personas con hipersensibilidad puedan disfrutar de la fiesta sin sobresaltos.

Algunos ayuntamientos disfrutarán antes la visita real. Es el caso de Paderne, que tiene todo listo para recibir ya hoy,4 de enero, a Melchor, Gaspar y Baltasar.

A continuación, una guía para disfrutar de esta noche mágica concello por concello.

Oleiros

Sus Majestades de Oriente recorrerán el próximo lunes todas las parroquias del municipio oleirense. Lo harán en un autobús descapotable tras una recepción oficial en el Concello a las 16.30. Después de saludar a la ciudadanía desde los balcones del Consistorio, Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán un recorrido que partirá de la urbanización Os Regos y finalizará en la polideportiva II República de Perillo. En paralelo, las asociaciones vecinales preparan sus propios festejos con chocolatadas y roscones.

Culleredo

Sus Majestades serán recibidas también por todo lo alto en Culleredo. La cabalgata comenzará a las cinco de la tarde desde la Avenida Juan Carlos I y recorrerá las principales calles del casco urbano. El itinerario contará con dos recepciones, en Villa Melania y la Plaza Europa. Sus Altezas visitarán también los centros sociales para recoger las peticiones de los más rezagados. Bajo carpa, los pequeños podrán disfrutar de juegos, hinchables y talleres.

Cambre

Los reyes realizarán dos recorridos en Cambre. El primero saldrá del colegio Portofaro de O Temple, subirá por Costa da Tapia y continuará por varias calles de centro hasta desembocar en el pabellón de Graxal a las 18.30. Desde ahí continuarán por las calles de A Barcala para subir después a Cambre y recorrer el casco urbano hasta desembocar en el pabellón Sofía Toro, donde se celebrará una segunda recepción real a las 20.15.

Arteixo

La «gran cabalgata» de Arteixo saldrá de la Avenida Baldomero González a las seis de la tarde para recorrer las calles del centro. La recepción real se celebrará a partir de las 19.30 en el Pazo dos Deportes. En este municipio será preciso solicitar cita previa para entrevistarse con sus Majestades. Los interesados pueden reservar su turno en la web www.citaconadal.gal.

Betanzos

La cabalgata volverá este año al casco histórico brigantino. La comitiva saldrá del Centro de Formación Ocupacional de Bellavista a las seis de la tarde y recorrerá varias calles de la zona monumental y el casco urbano para finalizar en la plaza Irmáns García Naveira. Entre el final de la calle Travesa e las calles Pescadería y Santiago se establecerá un tramo sin ruido para que las personas con hipersensibilidad sensorial disfrutar de la fiesta en un entorno controlado. La recepción real se celebrará en el Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns.

Sada

Los Reyes Magos saldrán de la lonja a las seis de la tarde y recorrerán las principales calles del centro de Sada. La recepción se realizará al término del recorrido en la Casa da Cultura. La llegada de sus Majestades está prevista para las 19.30.

Bergondo

El recorrido partirá a las 14.30 de la Casa da Cultura y finalizará pasadas las 18.30 al pabellón de Guísamo,. donde se celebrará una fiesta con una «gran chocolatada».

Abegondo

El Concello recibirá a sus Majestades de Oriente con una gran fiesta en el polideportivo municipal. Las puertas del pabellón San Marcos abrirán a las cinco de la tarde para una recepción que incluirá música, juegos, hinchables, roscón y chocolate. La llegada de los reyes está prevista para las 18.30.

Miño

La visita de Sus Altezas será por la mañana, a partir de las 11.00 horas. Los Reyes Magos realizarán un recorrido por todas las parroquias y llegarán al casco urbano alrededor de las 18.30. El recorrido finalizará en el pabellón Juan Tenreiro, donde se realizará una recepción con hinchables y talleres infantiles.

Juegos, música, regalos y sorpresas en la comarca brigantina

Los municipios de la comarca brigantina ultiman los preparativos para recibir a Sus Majestades de Oriente por todo lo alto. En Curtis, la comitiva saldrá de la plaza de la Estación y, en Teixeiro, del Edificio de Usos Múltiples y están previstas sendas fiestas con merienda a base de chocolate y roscón. En Coirós, habrá recepciones en los locales sociales con merienda y regalos. En Oza-Cesuras la visita comenzará a las 17.00 en el pabellón de Dordaño, donde los pequeños disfrutarán de una jornada de hinchables y sorpresas. Vilasantar recibirá a Melchor, Gaspar y Baltasar a las 17.00 horas en el Ayuntamiento para disfrutar después de una fiesta con concierto incluido en el local social. En Aranga, la celebración será a las 18.30 en el anexo del CEIP A Castellana y, en Irixoa, a las 16.30 en el polideportivo con hinchables, talleres y chocolatada. Paderne recibirá a los reyes hoy a las 12.00 y celebrará una fiesta tras la cabalgata en O Telleiro.