Adjudicado el ‘parking’ del centro de salud de Abegondo

El Concello ha adjudicado las obras del aparcamiento y del acceso al nuevo centro de salud del municipio por 248.000 euros. Está previsto que las actuaciones rematen antes del verano, que es cuando está previsto que se abra el ambulatorio.

Este ramal comunicará desde el entorno de la gasolinera hasta el propio edificio sanitario utilizando parcelas que ya habían sido adquiridas por el Concello y que se emplearon para la entrada de la maquinaria durante el proceso de construcción.

El aparcamiento estará en un terreno justo enfrente de la fachada principal de las nuevas instalaciones sanitarias.