Adjudicado el ‘parking’ del centro de salud de Abegondo
Realizará también el acceso a estas instalaciones
Abegondo
El Concello ha adjudicado las obras del aparcamiento y del acceso al nuevo centro de salud del municipio por 248.000 euros. Está previsto que las actuaciones rematen antes del verano, que es cuando está previsto que se abra el ambulatorio.
Este ramal comunicará desde el entorno de la gasolinera hasta el propio edificio sanitario utilizando parcelas que ya habían sido adquiridas por el Concello y que se emplearon para la entrada de la maquinaria durante el proceso de construcción.
El aparcamiento estará en un terreno justo enfrente de la fachada principal de las nuevas instalaciones sanitarias.
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- Arteixo suspende la actividad de un ‘parking’ de caravanas de Chamín por carecer de licencia
- Hallado sin vida el septuagenario desaparecido en Oleiros
- Una promotora proyecta añadir tres plantas a un edificio de Vilaboa de 1940
- La Xunta analiza el plan de Sada para salvar un edificio con orden de derribo
- Alerta por el 'colapso' de Losán: «Curtis no puede perder un motor económico de esta magnitud»
- La antigua planta de Biona en Nós cumple los 60 con su futuro en el aire
- The Style Outlets y Galicia Ilusiona llenarán de magia Culleredo