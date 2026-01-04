El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones

Fue uno de los restaurantes más populares de la provincia y, tras varias reconversiones, ha salido a la venta por dos millones de euros. El mítico Casa Lola, ahora Bar&Grill 1906, se anuncia desde hace unas semanas en el portal inmobiliario Idealista. La oferta no se limita al restaurante, sino que este se incluye en una amplia bolsa de suelo a los pies de la rotonda de Sabón, en Arteixo: 3.131 metros cuadrados de los que 2.234 son edificables, detalla el anuncio.

«El terreno cuenta con edificaciones residenciales y un negocio de hostelería en pleno funcionamiento, lo que garantiza un flujo de ingresos inmediato», apuntan los anunciantes, que animan a los inversores a aprovechar esta ocasión de «desarrollar un proyecto en una ubicación privilegiada». La construcción de un hotel, bloques residenciales u oficinas son algunas de las posibilidades que plantea la inmobiliaria Rentaloo.

Su salida al mercado inmobiliario abre un nuevo ciclo en la historia de este emblemático restaurante de Seixedo, un negocio fundado en 1980 por Angélica Naya, más conocida como Geluca. Esta hostelera, que falleció en diciembre de 2024 a los 92 años, bautizó el local como Casa Lola en homenaje a su madre, popular cocinera que regentó dos locales en Pastoriza y de la que Geluca heredó su mano en los fogones.

Casa Lola cerró sus puertas en el año 2000 y acogió desde entonces otros negocios hosteleros, desde el Restaurante Mela o el actual Bar & Grill, que sigue en funcionamiento.