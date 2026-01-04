Arteixo sumará obra nueva «de lujo» en régimen de cooperativa

Arteixo sumará una nueva promoción residencial en pleno centro de la localidad. Se trata de un proyecto impulsado por Gestlex Inversiones Inmobiliarias, denominado Alborada a Chave, que propone sumar oferta de viviendas consideradas de «de lujo» a la altura del número 6 de la calle Cidade Bos Aires.

La promoción, concebida bajo el modelo de cooperativa de viviendas, ofrece pisos y áticos de dos y tres habitaciones con precios que parten desde los 210.000 euros. La promoción contará con ascensor y zonas comunes, y la entrega de llaves está prevista para septiembre de 2027.

Pisos de 210.000 a 240.000 euros

Entre las viviendas actualmente disponibles figuran un piso de 81 metros cuadrados con dos dormitorios desde 210.000 euros, varios pisos de 130 metros cuadrados con tres dormitorios por 235.000 euros, y un ático con tres habitaciones y 116 metros cuadrados por 240.000 euros. Todos ellos con garaje, trastero y terraza acristalada.

Además, el edificio dispondrá de un sistema de aerotermia individual en cada vivienda, considerado una energía renovable, que proporcionará calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con un «alto nivel de eficiencia energética y reducción del consumo».

Otras dos en la Travesía de Arteixo y en Oseiro

Paralelamente, esta promoción se suma a la anunciada recientemente en la Travesía de Arteixo, que contará con un bloque de 38 viviendas repartidas en sótano, tres plantas y ático, promovido por Corexpres SL y Tihavima SL. Los precios van desde 163.900 euros por un piso de una habitación hasta los 251.900 euros por los de tres dormitorios, la mayoría con terraza, garaje y trastero.

Las obras están programadas para finalizarse en tres años y medio, coincidiendo con la remodelación integral de la Travesía, un ambicioso proyecto urbanístico dotado de 9,9 millones de euros, que incluye nuevas aceras, aparcamientos, zonas de descanso, rotondas y mejoras de pavimentos.

Y, en la parroquia de Oseiro se incorporará también obra nueva dotada de 24 pisos y dúplex en la calle A Ponte, de dos, tres y cuatro dormitorios. Los precios van de 224.000 a 395.000 euros, con entrega prevista para septiembre de 2028. La promoción se integra en el Plan Especial de Reforma Interior UA-46, que combina edificios residenciales con zonas verdes y parques, con el fin de preservar el patrimonio local y reforzar el carácter residencial de Oseiro.