Culleredo defiende que la tramitación de la residencia de Rumbo fue «garantista»

El Concello de Culleredo defiende su tramitación «garantista» del Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións en suelo rústico para desarrollar un uso sanitario asistencial en Rumbo. Afirma que la actuación del Ayuntamiento fue « correcta, rigurosa y conforme a la legalidad vigente» y culpa al promotor de la demora en la aprobación definitiva de este proyecto para construir un complejo con zona sanitaria, geriátrica y una unidad de Alzhéimer en Ledoño.

«Los plazos no vinieron determinados por la actuación del Concello, sino por la necesidad de subsanar numerosos errores y carencias documentales», afirma en un comunicado en respuesta a unas declaraciones realizadas a este medio por el propietario de la empresa Valle de Rumbo, que recurrió con éxito en los juzgados la denegación de la aprobación inicial de este plan.

El Concello afirma que el promotor tuvo que reformular hasta en tres ocasiones el proyecto para obtener el visto bueno de la Xunta, que emitió un informe con 13 condiciones, «extremos que ya habían sido advertidos previamente por los servicios técnicos y jurídicos municipales».